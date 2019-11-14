الرئيسة الموقتة لبوليفيا شكلت حكومة جديدة وبدأت العمل على الدعوة لانتخابات مبكرة

شكّلت الرئيسة الموقتة ل​بوليفيا​ جانين أنييز، حكومة جديدة وبدأت العمل على الدعوة لانتخابات مبكرة، بهدف ملء فراغ السلطة الّذي خلّفه رحيل الرئيس الأسبق ​ايفو موراليس​.

وفي اليوم الأوّل من عمل أنييز، وقعت مواجهات بين متظاهرين مؤيدين لموراليس وقوات الأمن.

وكان قد أعلن وزير الخارجية الأميركية ​مايك بومبيو​، في بيان في وقت سابق، أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ تحيّي قرار السيناتورة البوليفية جانين أنييز في تولّي الرئاسة الموقتة، لتقود بلدها خلال هذه المرحلة الانتقاليّة نحو الديمقراطيّة".

مع الإشارة إلى أتّ عشرة أشخاص قُتلوا في بوليفيا منذ بدء الأزمة بعد الانتخابات نهاية تشرين الأول، ثمانية منهم بالرصاص، وفق آخر تقرير للنيابة العامة.