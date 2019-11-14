ذكرت مصادر أوروبيّة وبريطانيّة لـ"وكالة الأنباء الفرنسية- أ.ف.ب" أنّ "الحكومة البريطانية أعلنت في رسالة وجّهتها إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أنّها لن تعيّن عضوًا بريطانيًّا في فريقها، قبل الانتخابات الّتي ستجرى في 12 كانون الأول المقبل في بريطانيا".
وأوضح ناطق باسم فون دير لاين للوكالة، أنّ "رئيسة المفوضية المقبلة تسلّمت الرسالة ليل الأربعاء- الخميس".
من جهتها، لفتت المصادر الأوروبيّة إلى أنّ "فون دير لاين تلقّت رأيًا قانونيًّا يفيد بأنّ غياب مفوّض بريطاني لا يمنع فريقها الجديد من تولّي مهامه".
وكانت المفوضية قد طلبت من بريطانيا الّتي يُفترض أن تغادر الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني 2020، اختيار مفوض بريطاني في فريق فون دير لاين.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر "أ.ف.ب": لندن لن تعين مفوضا أوروبيا قبل الانتخابات البريطانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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