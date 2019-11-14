حسن مراد: للمبادرة الفورية الى التجاوب مع مطالب الناس المحقة

أكد وزير ​الدولة​ لشؤون التجارة الخارجية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​حسن مراد​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ ان "مطالب الناس اقتصادية حياتية محقة ووجعهم وعوزهم وجوعهم لا يخفى عن القاصي والداني وعلى الجميع دون استثناء المبادرة الفورية الى التجاوب مع الحق"، مشيرا الى أن "كل من يشوه مطالب الحق ويعتدي على جيشنا ويحاول إعادتنا بالمشهد إلى أيام تقطعت فيه أوصال الوطن وتشتت فيه ابناءه، فهو واهم".

وشدد على ان "​لبنان​ بلد التعايش لكافة أبناءه، وليس من مصلحة أحد أن تعاد عقارب ​الساعة​ الى الوراء".