محكمة التمييز العسكرية أخلت سبيل موقوف في حادثة قبرشمون

وافقت ​محكمة التمييز العسكرية​ برئاسة القاضي ​طاني لطوف​ على طلب تخلية سبيل احد الموقوفين في حادثة قبرشمون، لقاء كفالة مالية قدرها مليون ليرة لبنانية. وردت طلبات تخلية الأربعة الباقين، وأعادت الملف إلى قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل لمتابعة التحقيق من النقطة التي وصل إليها.

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