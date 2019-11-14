النشرة: الجيش فتح الطريق الدولية التي تربط الجنوب بالبقاع عبر مرجعيون

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن "​الجيش اللبناني​ فتح الطريق الدولية التي تربط ​الجنوب​ ب​البقاع​ عبر ​مرجعيون​ ​الحاصباني​ وازال العوائق التي وضعها صباحا عدد من المحتجين وبذلك تكون كافة الطرقات الفرعية والرئيسية سالكة أمام ​حركة السير​ بالاتجاهين في ظل حركة لافتة لدوريات ​القوى الأمنية​ من جيش وقوى امن داخلي بهدف الحفاظ على الهدوء والامن وتسهيل حركة المواطنين". كما اعيد فتح طريق راشيا المصنع عند مفترق دار الحنان.

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