الشيخ الخطيب اتصل بالشيخ حسن معزيا بعلاء ابو فخر

اجرى نائب رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ الشيخ ​علي الخطيب​ اتصالا هاتفيا بشيخ عقل الموحدين ​الدروز​ ​نعيم حسن​ عزاه خلاله بمقتل الشاب ​علاء ابو فخر الله ان يلهم ذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان وان يمن على ​لبنان​ بالامن و​السلام​ والاستقرار .

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