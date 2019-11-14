مصلحة الليطاني: لازالة جسر الكوة وفتح مجرى النهر في موقع LRC C800

وجهت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ كتابا الى رئيس ​مجلس الانماء والاعمار​، اكدت بموجبه ضرورة مباشرة الاعمال بإزالة جسر الكوة وفتح مجرى نهر الليطاني في موقع LRC - C800، لمقتضيات ​السلامة العامة​ والحفاظ على سلامة منشآت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ومنشآت القناة800، وذلك لتأمين ممر حر للمياه الناجمة عن ارتفاع تصريف نهر الليطاني ومفيض ​بحيرة القرعون​ وسكورة التفريغ خلال موسم المتساقطات، في ظل تراكم الردميات في منطقة جسر الكوة.



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