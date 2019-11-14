عمل المتظاهرون على اعادة فتح طرقات في عدد من المناطق اللبنانية.

وفي السياق، اشارت ​غرفة التحكم المروري​ الى اعادة فتح اوتوستراد ​الناعمة​ بالاتجاهين، كما اعادة فتح مستديرة زحلة بالاتجاهين.

كما عمل المتظاهرون على اعادة فتح اتوستراد ​نهر الكلب​. واشارت غرفة التحكم الى اعادة فتح اوتوستراد جبيل بالاتجاهين.