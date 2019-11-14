عمل المتظاهرون على اعادة فتح طرقات في عدد من المناطق اللبنانية.
وفي السياق، اشارت غرفة التحكم المروري الى اعادة فتح اوتوستراد الناعمة بالاتجاهين، كما اعادة فتح مستديرة زحلة بالاتجاهين.
كما عمل المتظاهرون على اعادة فتح اتوستراد نهر الكلب. واشارت غرفة التحكم الى اعادة فتح اوتوستراد جبيل بالاتجاهين.
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