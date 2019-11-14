المكتب الاعلامي لسيزار المعلوف: وكالة الأنباء الكويتية حرفت مضمون حديثه

اشار المكتب الإعلامي لعضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​سيزار المعلوف​ الى ان " المعلوف كان قد أدلى بتصريح لوكالة الأنباء الكويتية، وفوجئنا بقيام الوكالة المذكورة بتحريف بعض النقاط التي وردت على لسان المعلوف وخاصة بما يتعلق بمواقف فخامة ​رئيس الجمهورية​ الذي يكن له المعلوف كل احترام وتقدير"، لافتا الى ان "المقابلة تمت نهار الثلاثاء الواقع فيه ١٢-١١-٢٠١٩ ​الساعة​ الخامسة مساء اي قبل المقابلة الحوارية التي أدلى بها الرئيس بثلاث ساعات ونصف. وبالتالي فالمعلوف لم يتطرق لا من قريب ولا من بعيد لمواقف فخامته".

واوضح المكتب ان "النائب المعلوف هو جزء من ​السلطة​ التشريعية لا القضائية ولا يحق له توجيه اتهامات إلى أشخاص أو جهات دون حيازته على ملفات فساد تدين الجهات المذكورة"، مؤكدا انه " المعلوف يحتفظ بحق اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من المحاور و​كاتبة​ المقال وإدارة وكالة الأنباء الكويتية، وذلك على خلفية تحريف المضمون ونسب مواقف لا تمت إلى المعلوف بصلة".

