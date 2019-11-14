ترزيان دان قطع الطرق: لا للسلاح المتفلت ولا لمواطنين ينفذون القانون على حسابهم

لفت النائب ​هاغوب ترزيان​، إلى "أنّنا ندين ​قطع الطرقات​، ونشدّد على أنّ القوى الوحيدة المولجة فتح الطرقات هي ​القوى الأمنية​ اللبنانية وعلى رأسها ​الجيش اللبناني​".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "لا للسلاح المتفلّت ولا لمواطنين ينفّذون القانون على حسابهم"، مركّزًا على أنّ "مشهد مطلق النار في ​جل الديب​ مُدان، وليلقى مطلق النار أشدّ العقوبات. لنبقى تحت سقف القانون وفي كنف دولة القانون".