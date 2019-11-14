ترزيان دان قطع الطرق: لا للسلاح المتفلت ولا لمواطنين ينفذون القانون على حسابهم

لفت النائب هاغوب ترزيان، إلى "أنّنا ندين قطع الطرقات، ونشدّد على أنّ القوى الوحيدة المولجة فتح الطرقات هي القوى الأمنية اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "لا للسلاح المتفلّت ولا لمواطنين ينفّذون القانون على حسابهم"، مركّزًا على أنّ "مشهد مطلق النار في جل الديب مُدان، وليلقى مطلق النار أشدّ العقوبات. لنبقى تحت سقف القانون وفي كنف دولة القانون".
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