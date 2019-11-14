حالة من التدافع بعد وصول قوة من الجيش الى جل الديب لفتح الطريق

وصلت في هذه الأثناء قوة من ​الجيش​ الى منطقة ​جل الديب​ لفتح الطريق، وقد حصل تدافع بينهم وبين عدد من المتظاهرين الذين يرفضون فتح الطريق، فيما تعمل جرافة تابعة للجيش اللبناني على إزالة الأتربة ويعمل الجيش على إزالة الخيم والعوائق الحديدية والأسلاك الشائكة.

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