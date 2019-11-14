خليل يعطي إذنا بملاحقة موظفين اثنين في وزارة المالية بجرم تزوير بيانات

أعطى وزير المالية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​علي حسن خليل​ الإذن للنيابة العامة المالية بملاحقة موظفين اثنين في ​وزارة المالية​ بجرم تزوير بيانات بقيمة تأجيرية أدت إلى هدر أموال عمومية والتلاعب بالقيود الالكترونية.

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