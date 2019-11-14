حالة الطرق في عدد من المناطق اللبنانية بعد ظهر اليوم

أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي، بـ"قطع السير على مستديرة زحلة".

ولفتت إلى "إعادة ​فتح طريق​ ​الشويفات​"، مبيّنةً أنّ "جميع الطرقات ضمن نطاق ​جونية​ سالكة".

من جهة ثانية، عمد محتجون على ​قطع طريق​ عام ​وادي خالد​ بالإطارات المشتعلة، بالتزامن مع تشييع علاء أبو فخر.

Advertisements

بدورها، فتحت بلدية ​سبلين​ بالتعاون مع ​الجيش اللبناني​، الطريق العام ل​إقليم الخروب​، عند بلدة سبلين، حيث استقدمت البلدية آليّة "بوبكات" وجرَفت الأتربة والحجارة من وسط الطريق في حضور رئيس البلدية ​محمد يونس​.

كما تقوم دوريات من شرطة بلدية ​طرابلس​ بمؤازرة ورش البلدية وعمال "لافاجيت"، بإيعاز من رئيس البلدية ​رياض يمق​، بإزالة الردميات والأحجار والرمال والدواليب الموضوعة ل​قطع الطرق​ في شوارع مدينة طرابلس، مستخدمةً الآليّات والجرافات والمعاول.

وتمّ فتح معظم الطرق الرئيسية والفرعية المُقفلة، وبدأت حركة السير تعود إلى طبيعتها تدريجيًّا.

وقد عملت قوة من الجيش اللبناني على فتح أوتوستراد جل الديب أمام السيارات بالاتجاهين.