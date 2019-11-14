أفادت "غرفة التحكم المروري" التابعة لقوى الأمن الداخلي، بـ"قطع السير على مستديرة زحلة".
ولفتت إلى "إعادة فتح طريق الشويفات"، مبيّنةً أنّ "جميع الطرقات ضمن نطاق جونية سالكة".
من جهة ثانية، عمد محتجون على قطع طريق عام وادي خالد بالإطارات المشتعلة، بالتزامن مع تشييع علاء أبو فخر.
بدورها، فتحت بلدية سبلين بالتعاون مع الجيش اللبناني، الطريق العام لإقليم الخروب، عند بلدة سبلين، حيث استقدمت البلدية آليّة "بوبكات" وجرَفت الأتربة والحجارة من وسط الطريق في حضور رئيس البلدية محمد يونس.
كما تقوم دوريات من شرطة بلدية طرابلس بمؤازرة ورش البلدية وعمال "لافاجيت"، بإيعاز من رئيس البلدية رياض يمق، بإزالة الردميات والأحجار والرمال والدواليب الموضوعة لقطع الطرق في شوارع مدينة طرابلس، مستخدمةً الآليّات والجرافات والمعاول.
وتمّ فتح معظم الطرق الرئيسية والفرعية المُقفلة، وبدأت حركة السير تعود إلى طبيعتها تدريجيًّا.
وقد عملت قوة من الجيش اللبناني على فتح أوتوستراد جل الديب أمام السيارات بالاتجاهين.
كانت هذه تفاصيل خبر حالة الطرق في عدد من المناطق اللبنانية بعد ظهر اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.