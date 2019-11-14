بو صعب طلب من القضاء العسكري إجراء التحقيق بحادثة مقتل ابو فخر

تقدم وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​ بالتعازي الحارة من ذوي الشهيد علاء أبو فخر.

وطلب بو صعب من ​القضاء العسكري​ المختص إجراء التحقيق الوافي والسريع بالحادثة الأليمة التي أودت بحياة علاء أمام عائلته ورفاقه وجميع اللبنانيين، وعدم حصر التحقيق بالمرافق العسكري الذي أطلق النار كي لا يفلت أحد من العقاب إذا كان مداناً.



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