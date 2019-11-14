الراعي اتصل بالقيادات المسيحية معربا عن رفضه لكل اشكال العودة الى الماضي

أجرى ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ اتصالات مع القيادات السياسية ولاسيما المسيحيّة، واعرب عن رفضه لكل اشكال العودة الى الماضي أكان من خلال بناء ​الجدار الفاصل​ في نفق ​نهر الكلب​ أو المظاهر المسلحة في ​جل الديب​. وأبدت المرجعيات تجاوبها مع كلام الراعي.

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