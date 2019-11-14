تجمع مزارعي الجنوب ناشد المعنيين التدخل لتسهيل دخول الموز الى الاسواق السورية والأردنية

اشارت نقابة ​تجمع مزارعي الجنوب​ في إجتماع طارئ في مقر التجمع في صور، الى ان نقابتي ​المزارعين​ والمصدرين ​الحكومة اللبنانية​ "التدخل العاجل والسريع والسعي لدى ​الحكومة السورية​ لتسهيل دخول الإنتاج الزراعي اللبناني من الموز الى الأسواق السورية أسوة بالإنتاج السوري الذي يعادل أضعاف الإنتاج اللبناني والذي يدخل الأسواق اللبنانية بكل رحابة صدر عملا بالعلاقة الأخوية التي تربط الشعبين".

وتوجه التجمع في بيان تلاه رئيس التجمع محمد الحسيني بالمناشدة الى "الرئيس ​بشار الأسد​ الحريص على المزارع اللبناني لأن الإنتاج أصبح في ذروته وبدأ المزارع اللبناني يعاني خسائر فادحة جراء تكدس الإنتاج". كما ناشدت النقابات رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ "التدخل شخصيا لدى ​الملك عبدالله​ الثاني لفتح الأسواق الأردنية عملا بالإتفاق الموقع بين الجانبين علما ان الميزان التجاري يميل لصالح المملكة الأردنية الهاشمية". وناشدته "التدخل لفتح الحدود الاردنية امام البرادات العالقة على الحدود السورية الأردنية".

وتخلل المؤتر الصحافي مداخلات لكل من نقيب مصدري الموز ​رضا فاضل​ وعضو التجمع المهندس سليم مراد وعضو المجلس الإقتصادي والإجتماعي عمران فخري شددت في مجملها على "ضرورة إيجاد الحلول المناسبة للنهوض ب​القطاع الزراعي​ قبل إنهياره وعلى ضرورة فتح الطرقات الداخلية والرئيسية لتسهل عملية المرور امام المنتجات الزراعية"، آملين "ان يصل الأمر الى ما فيه خدمة الوطن والمزارع في آن واحد".

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