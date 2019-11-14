الرئيس عون التقى وفدا من الهيئات الاقتصادية واطّلع منهم على واقتراحاتهم لمعالجة الاوضاع الاقتصادية

التقى ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ وفدا من ​الهيئات الاقتصادية​ واطّلع منهم على ملاحظاتهم واقتراحاتهم لمعالجة الاوضاع الاقتصادية في البلاد والسبل الآيلة إلى تحسينها والخروج من الأزمة الراهنة.

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