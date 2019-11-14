اشار وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ في تصريح له بعد لقائه رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ الى انه "تطرقنا الى الإحتقانات التي تحصل في الشارع إن كان في ​جل الديب​ أو في ​نهر الكلب​ وخلدة والتي أعادت الى أذهاننا مشاهد الحرب الاهلية عبر بناء الجدران ولكن هذا لا يعني أن الحراك والمطالب في الشارع مسؤولة عن هذه التصرفات"

وشدد بو صعب على ان "​الجيش​ لا يستطيع مراعاة تفكير أي شخص بالعودة إلى تلك المرحلة"، مشيرا الى انه "من غير المقبول استغلال الظرف لتسجيل النقاط في ال​سياسة​ "، معتبرا ان "​الشعب اللبناني​ يقول كفى ويريد ​مكافحة الفساد​ وهذه الصرخة مسموعة ولكن من المؤسف ان ياخذ البعض الحراك نحو الشتائم".

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كانت هذه تفاصيل خبر بو صعب بعد لقائه بري: محاولة بناء الجدارن أمر خطير ويذكّرنا بالحرب الأهلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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