شكرا لقرائتكم خبر عن حسين أبو جاد يطالب وزير الداخلية بتكريم نقيب شرطة أنقذ مسنة من الحبس 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه حسين أبو جاد عضو مجلس النواب، التحية والتقدير إلى النقيب أحمد شاكر الضابط بقسم شرطة البساتين، بعد قيامه بإنقاذ سيدة مسنة محكوم عليها بالحبس لمدة ثلاث سنوات فى قضية إيصال أمانة بمبلغ 5 آلاف جنيه.

وقال "أبو جاد" فى بيان له اليوم، إن هذا الضابط الشاب نجح فى جمع المبلغ المالى بالتعاون مع زملائه الضباط العاملين بالقسم، وسدد المديونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عن السيدة، كما قام بإعطائها مبلغ مالى آخر لمساعدتها.

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وناشد النائب حسين أبو جاد، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، تكريم هذا الضابط الإنسان وزملائه بقسم شرطة البساتين على هذه المبادرة الإنسانية والتى تؤكد أن هناك تلاحما كبيرا بين الشعب المصرى العظيم وشرطته الوطنية، وأن الشرطة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تعددت أدوارها الاجتماعية والإنسانية.