شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الإفريقى يشيد بمشاركة السيسى بـ"مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب مصطفى الجندى، رئيس التجمع البرلمانى لدول شمال إفريقيا والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الإفريقى، إن توجيه الدعوة من ألمانيا للرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته رئيسا للاتحاد الإفريقي، للمشاركة في مؤتمر "مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا" الذي سيعقد يومي التاسع عشر والعشرين من نوفمبر الجاري في العاصمة الألمانية برلين بمشاركة عدد من القادة الأفارقة وممثلي القطاع الخاص في إفريقيا ودول "مجموعة العشرين" سيكون له أثاره الإيجابية والكبيرة على التعاون فيما بين مصر والدول الأوروبية ودول القارة السمراء.

وقال "الجندى" فى بيان له اليوم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مثل هذه التجمعات العالمية الكبيرة يحرص كل الحرص على طرح جميع القضايا السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية وغيرها من القضايا التى تهم جميع الدول الإفريقية من أجل جذب الاستثمارات العالمية للدول الإفريقية ودعم اقتصاديات الدول الإفريقية، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التي تسرع من نمو هذه الاقتصاديات.

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وأضاف أن مصر لديها علاقات متميزة مع محيطها الإفريقي والآسيوي ورئاستها للاتحاد الإفريقي أسهمت بشكل كبير وإيجابي في إطلاق المبادرات لدعم الاقتصاديات الإفريقية، وطالب النائب مصطفى الجندى من قادة ورؤساء وحكومات جميع الدول الإفريقية استغلال ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسى من دعم ومساندة لإفريقيا أفضل استغلال من خلال الترويج للدول الإفريقية لجذب الاستثمارات العالمية لإفريقيا، والتوسع فى إقامة المشروعات فى مختلف المجالات الصناعية والزراعية والتجارية وغيرها.

وأكد أن هناك إمكانيات وثروات كبرى داخل الدول الإفريقية لم تستغل بعد وجاء الوقت لاستغلالها لصالح التنمية الشاملة والحقيقية داخل القارة السمراء.