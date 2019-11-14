شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة مايسة عطوة تشيد بمنع إطلاق لفظ "منغولى" على المصابين بمتلازمة داون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتوجيه وزير التعليم العالى، ورئيس جامعة القاهرة، بالالتزام بالتعامل مع التسمية العلمية الدقيقة لمتلازمة داون "Down syndrome"، والتي تطلق على الأشخاص الذين لديهم هذه الطفرة في أعراض متشابهة ويشتركون فيها، وتشديده على رفع ما دون ذلك من أي مقرر أو مكاتبة أو محادثة.

وأردفت وكيلة القوى العاملة، أن ذلك يرجع لإصرار الطالبة سما رامي، أيقونة متلازمة داوني، التى أخذت على عاتقها تنفيذ مبادرة تغيير هذا المصطلح، وبدأتها بوزارة التعليم استجاب لها وزير التعليم، ثم وزارة الرياضة، واخيرا وزير التعليم العالى.

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وطالبت النائبة، بضرورة تعميم هذا الأمر على كامل الجامعات والمدارس المصرية، وكذلك التوعية بضرورة التعامل اللائق معهم واستغلال تميزهم، مشيرة إلى أن إطلاق أو تداول مصطلح المنغولي Mengolism أو الطفل المنغولي، على أصحاب متلازمة داون، غير دقيق، ويسبب أذى لهم، خاصة وأن التسمية العلمية الدقيقة هي متلازمة داون Down syndrome نسبة إلى العالم "جون لنجد داون".