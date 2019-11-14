محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:
أعلنت وزارة التجارة والصناعة، في بيان اليوم الخميس، تنظيم فعاليات ورشة عمل "صنع في أفريقيا" خلال يومي الأربعاء والخميس المقبلين، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وبحسب البيان، يشارك في ورشة العمل عدد من وزراء الصناعة، ورؤساء اتحادات الصناعات، وممثلي القطاع الخاص في الدول الأفريقية، وممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية في أفريقيا.
وقال عمرو نصار، وزير الصناعة والتجارة، إن الورشة تستهدف وضع استراتيجية شاملة لتحقيق التكامل الصناعي بين الدول الأفريقية، وخلق منصة مصرية سنوية للتباحث حول مستقبل التعاون الاقتصادي الأفريقي.
وأوضح نصار، أن ورشة العمل تستهدف إيجاد منصة مصرية سنوية لتبادل الأفكار الفنية الهادفة لتعميق التعاون الصناعي والتجاري بين دول القارة الأفريقية، ومناقشة الآليات التي تمكن القادة الأفارقة ومتخذي القرار من توحيد الأولويات.
وأشار الوزير في البيان، إلى أن الورشة تستهدف أيضا التركيز على ربط القيمة المضافة للصناعة بالناتج المحلي الإجمالي في البلدان الأفريقية، وإيجاد منصة لتبادل المعلومات يتم من خلالها وضع خريطة للموارد الأفريقية لاستغلالها بشكل أفضل.
وتتضمن ورشة العمل عقد سلسلة من الجلسات النقاشية التي تتناول المحددات الرئيسية لتحقيق التنمية الصناعية، وزيادة الاستثمار في دول القارة الأفريقية، بحسب بيان اليوم.
وتستهدف ورشة العمل تفعيل الجهود المشتركة لوضع استراتيجية فنية للتكامل الصناعي الأفريقي هدفها النهوض بالصناعة الأفريقية، وتعزيز القيمة المضافة للموارد الأفريقية في قطاعات الصناعات الغذائية، والتعدينية، والهندسية، ومواد البناء والتشييد، والجلود، والمنسوجات.
وتناقش ورشة العمل موضوعات أجندة أفريقيا 2063، ورؤية مصر حول التكامل الصناعى الأفريقي، بالإضافة إلى فرص التعاون الأفريقي في مجالات النقل اللوجستي والبنية التحتية، ودعم الشمول المالي وتسهيل التجارة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأربعاء.. التجارة تنظم ورشة عمل "صنع في أفريقيا" بالعاصمة الإدارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.