محافظ بورسعيد يتفقد أعمال إنشاء مبنى إدارة المرور الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، بالمبنى الجديد لمرور بورسعيد بمنطقة الإسراء بحي الضواحي، وذلك خلال جولة تفقدية لمتابعة سير العمل في إنشاء المبنى الجديد.

وأكد المحافظ، خلال جولته، على أن المبنى الجديد مقام على أعلى مستوى، ويوفر كافة سبل الراحة للمواطنين، وكذلك العاملين، ويستطيع من خلاله المواطن الحصول على الخدمة في أقل وقت ممكن، ومن المنتظر افتتاحه خلال الفترة المقبلة.

وقدم محافظ بورسعيد الشكر للقائمين على منظومة المرور النموذجية بالمحافظة من ضباط وأفراد وإداريين على مجهودهم لضبط كافة الأوضاع المرورية بالمحافظة، وتسهيل كافة خطوات الإجراءات الخاصة بالتراخيص للمواطنين.