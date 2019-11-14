ضبط عاطل يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية القبض على عاطل لاتهامه بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص داخل أحد المحال في منطقة كرموز.

كانت معلومات وردت لضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، تفيد إقدام عاطل، حاصل على دبلوم، سبق اتهامه في قضيتي "ضرب"، مقيم بدائرة قسم مينا البصل، على إدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص.

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أكدت التحريات صحة المعلومات، وقيام المتهم بتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها متخذاً من أحد المحال الكائنة بدائرة قسم شرطة كرموز مقراً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف المتهم وضبطه وفي حيازته "بندقية خرطوش، 5 فرد خرطوش، 3 أجزاء من سلاح ناري معدة للتجهيز، 3 طلقات خرطوش، أدوات تصنيع".

اعترف المتهم في التحقيقات بنشاطه الإجرامي، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم في قسم شرطة كرموز، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.