تفاصيل سبب وفاة السفير الأردني بالجزائر

نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر دبلوماسي جزائري أن سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الجزائر، أحمد علي جرادات، توفى مساء الثلاثاء الماضي "إثر أزمة صحية مفاجئة".
نقلت الوكالة تأكيده أن السفير تعرض لـ"أزمة صحية مفاجئة"، نقلعلى إثرها إلى مستشفى "عين النعجة" العسكري بالجزائر العاصمة، حيث توفى في وقت لاحق.
وكان تم اعتماد السفير الراحل بصفته سفيرًا مفوضًا فوق العادة للمملكة الأردنية الهاشميةلدى الجزائر، خلال العام 2015.
كان الراحل التحق بالعمل في وزارة الخارجية الأردنية كملحق دبلوماسي في عام 1982، وعمل دبلوماسيًا بسفارات الأردن في عدد من العواصم، منها بكين ومسقط وطرابلس وصنعاء والقاھرة.
من جهتها، قررت السفارة الأردنية في الجزائر فتح سجل التعازي أيام الأحد والإثنين والثلاثاء المقبلة.
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