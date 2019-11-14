ضوابط جديدة لتسجيل الأسماء والمواليد بالسعودية

نقلت صحيفة عكاظ عن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في السعودية ضوابط تسجيل الأسماء لديها، ليكون الاسم نظاميا.
وأوضحت "الأحوال المدنية" اليوم الخميس أن ضوابط تسجيل الأسماء هي: "أن يسجل الاسم مجردا من الألقاب، فلا ُتسجل الكلمات التي ليستجزءا من الاسم، مثل: الشريف، السيد، الحاج.. ونحوها".
وأشارت إلى أنه: "لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم، مثل: المعروف بكذا أو نحو ذلك، كما لا يسمح بتسجيل الأسماءالمركبة، مثل: قمر الزمان، محمد خالد ونحوهما".
وأضافت أنه: "يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية، مثل: عبد الرسول، عبد اللات ونحوهما".
وأكدت "الأحوال المدنية" السعودية، أن من بين الأسماء التي لا تنطبق عليها ضوابط التسجيل اسم "ملاك"، إذ إنه غير مسموح بالتسجيل لديها، معللة ذلك بصدور فتوى شرعية تقضي بتحريم هذا الاسم.
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