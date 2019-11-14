الصين تجري تجربة محاكاة للهبوط على المريخ

أعلنت الصين، اليوم الخميس إجراء تجربة محاكاة لعملية تحليق وتفادي عقبات والهبوط على سطح كوكب المريخ لمسبار فضائي.
وذلك في محافظة (هوايلاي) بمقاطعة خبي شمالي الصين، مشيرة إلى أنه تمت دعوة سفراء ودبلوماسيين من 19 دولة من بينها فرنسا وإيطاليا والبرازيل، فضلا عن ممثلين من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الفضائي لآسيا والمحيط الهادئ للاطلاع على التجربة.
وذكرت المصلحة الوطنية الصينية للفضاء - في بيان اليوم - أن التجربة أجريت على أرض تجريبية، هي الأكبر في آسيا، لاختبار الهبوط على أجسام خارج كوكب الأرض،
وتخطط الصين لإطلاق مسبار المريخ العام المقبل، بهدف استكمال التحليق في المدار والهبوط والتجوال في مهمة واحدة، وهو إنجاز غير مسبوق، فيما تعتبر عملية الهبوط الآمنة على سطح المريخ واحدة من أكبر التحديات التي تواجه المهمة.. وحاكت التجربة الجاذبية على المريخ التي تعادل حوالي ثلث الجاذبية الأرضية، من أجل اختبار تصميم مركبة الهبوط.
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