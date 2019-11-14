توضيح من سلطنة عمان بشأن شروط منح تأشيرات الدخول لمواطني دولة مجاورة

أعلنت شرطة سلطنة عمان أنها لاحظت ما نشرته إحدى الصحف الصادرة باللغة الإنجليزية في إحدى الدول المجاورة عن بعض التغيير في شروط تأشيرات الدخول إلى السلطنة.
أكدت الشرطة السلطانية العمانية، اليوم الخميس، عبر منشور لها في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن التسهيلات المعمول بها في إصدار التأشيرات كما هي، مشيرة إلىأنه يمكن للراغبين في زيارة السلطنة الحصول على التأشيرات الإلكترونية، أو عن طريق محطاتها في منافذ السلطنة كافة.
ذكرت الشرطة بأنه يمكن للراغبين في زيارة السلطنة الإطلاع على الإجراءات والشروط من خلال زيارتهم للموقع الإلكتروني.
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