أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف حرص بلاده على تطبيق عدد من الأفكار الكبيرة مع الدول الأعضاء في مجموعة بريكس خلال رئاستها المجموعة في عام 2020، لا سيما التعاون في مجال الفضاء.
اليوم الخميس - إن موسكو لديها عدد من الأفكار الكبيرة وسوف تعرضها على شركائها في مجموعة (بريكس) قبل نهاية العام الجاري، مضيفًا أن بلاده سوف تتخذ خطوات لتعزيز التعاون الاقتصادي والأنشطة في مجالي مكافحة الإرهاب وتكنولوجيا المعلومات، حيث يوجد العديد من التناقضات بين آراء أعضاء المجتمع الدولي، على حد تعبيره.
قال ريابكوف - في مقابلة أجراها مع وكالة أنباء تاس الروسية،
وأشار إلى اتخاذ خطوات عملية لتعزيز التعاون الناشئ في مجال الفضاء بين دول المجموعة الخمس.. معربا عن ثقته في أن النتائج سوف تكون مثيرة للإعجاب عند لقاء قادة دول (بريكس) المقرر في مدينة (سان بطرسبرج) الروسية في شهر يوليو المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر مسئول روسي: نسعى لتعزيز التعاون الفضائي مع دول مجموعة بريكس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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