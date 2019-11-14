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مسئول روسي: نسعى لتعزيز التعاون الفضائي مع دول مجموعة بريكس

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 أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف حرص بلاده على تطبيق عدد من الأفكار الكبيرة مع الدول الأعضاء في مجموعة بريكس خلال رئاستها المجموعة في عام 2020، لا سيما التعاون في مجال الفضاء.


 قال ريابكوف - في مقابلة أجراها مع وكالة أنباء تاس الروسية،

اليوم الخميس - إن موسكو لديها عدد من الأفكار الكبيرة وسوف تعرضها على شركائها في مجموعة (بريكس) قبل نهاية العام الجاري، مضيفًا أن بلاده سوف تتخذ خطوات لتعزيز التعاون الاقتصادي والأنشطة في مجالي مكافحة الإرهاب وتكنولوجيا المعلومات، حيث يوجد العديد من التناقضات بين آراء أعضاء المجتمع الدولي، على حد تعبيره.


 وأشار إلى اتخاذ خطوات عملية لتعزيز التعاون الناشئ في مجال الفضاء بين دول المجموعة الخمس.. معربا عن ثقته في أن النتائج سوف تكون مثيرة للإعجاب عند لقاء قادة دول (بريكس) المقرر في مدينة (سان بطرسبرج) الروسية في شهر يوليو المقبل.
 

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