كوريا الجنوبية تدعو إلى الحل السلمي للوضع في هونج كونج

أعربت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الخميس عن قلقها إزاء تزايد الاحتجاجات المناهضة للحكومة في هونج كونج، ودعت إلى التوصل إلى حل سلمي للوضع هناك.



وقال المتحدث باسم الوزارة كيم إن تشول - في مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - "إن كوريا الجنوبية وهونج كونج تتمتعان بعلاقة وثيقة من الناحية الاقتصادية والتبادل بين الشعبين، لذلك نولي اهتماما كبيرا بالوضع في هونج كونج".

وأعربت الوزارة عن أملها في أن يتم حل الوضع في هونج كونج بشكل سلمي في أقرب وقت ممكن، وأن يستمر الازدهار والتنمية في البلاد.



وردا على سؤال حول ما إذا كانت حكومة سول لديها خطط لاتخاذ تدابير وقائية للكوريين الجنوبيين في هونج كونج، أوضح مسؤول بالوزارة أن الوزارة تراقب الوضع هناك عن كثب وتدرس إمكانية تعديل تحذير السفر إلى البلاد، إذ كانت حكومة

سول قد أصدرت في أغسطس الماضي "تحذيرًا بحريًا" لهونج كونج، وهو أدنى نظام إنذار للسفر من أربع مراحل يدعو إلى توخي الحذر.



وتسببت الاشتباكات الأخيرة بين الشرطة والمتظاهرين في إصابة الحركة في أجزاء من هونج كونج بالشلل، والتي تعتبر من أهم المراكز المالية وذلك في تصعيد آخر للعنف الذي استمر 5 أشهر.



يُشار إلى أن المتظاهرين المناهضين للحكومة في هونج كونج تمكنوا اليوم من إغلاق المدارس بالقوة وقطعوا الطرق السريعة ووسائل النقل الأخرى وذلك بعد إصابة اثنين من المتظاهرين بجروح خطيرة خلال المواجهات الأخيرة.

