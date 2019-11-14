ذكرت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس أن الخلاف بين القوى السياسية على شكل الحكومة الجديدة المرتقبة، ما بين أن تكون من الاختصاصيين (تكنوقراط) فقط على نحو ما يريده سعد الحريري، أو مختلطة (تكنو-سياسية) تجمع ما بين السياسيين والتكنوقراط بحسب رغبة حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر، لا يزال يعطل ولادة الحكومة الجديدة.
ذلك فتسمية شخصية بديلة بالتوافق معه.
وأشارت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن واللواء والأخبار والشرق) إلى أن الجامع المشترك بين القوى السياسية على خط اتصالات التأليف الحكومي، هو أن الأولوية لعودة الحريري إلى رئاسة الحكومة، وإن تعذر
عانت منها الحكومة المستقيلة.
وأضافت الصحف أن فريق رئيس الجمهورية ميشال عون والتيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل، يتسلح برفض أي حكومة تكنوقراط منزوعة الصبغة السياسية، في حين أن الحريري يرفض التراجع أمام الضغوط عن شرطه بتأليف حكومة اختصاصيين بالكامل إذا رسا التكليف على تسميته، باعتبار أن رؤية الحريري أن تجاوز الأزمات المالية والاقتصادية الحادة التي يعيشها لبنان يتطلب حكومة تكنوقراط بمنأى عن التجاذبات والخلافات السياسية التي
واعتبرت الصحف أن الخطة البديلة للفريق السياسي الرافض لحكومة التكنوقراط، بتسمية شخصية أخرى بخلاف الحريري، تبدو الأقرب، غير أن هذا الفريق يريد أن يكون الحريري ضامنا وداعما لرئيس الوزراء المكلف البديل عنه تجنبا لاحتراقه وحكومته من جهة الطائفة السُنّية في لبنان، وكذلك على المستويين العربي والدولي.
وتداولت بعض الصحف اسم رجل الأعمال وليد علم الدين مستشار الحريري للشئون الاقتصادية والذي شغل سابقا منصب رئاسة لجنة الرقابة على المصارف، كبديل قد يوافق عليه الحريري لرئاسة الحكومة الجديدة، مؤكدة في نفس الوقت أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة على صعيد اتخاذ القرار بحيث يقبل الحريري بالتكليف أو أن يعتذر عن عدم القبول ومن ثم تسمية بديل عنه.
كانت هذه تفاصيل خبر استمرار الخلاف بين القوى السياسية اللبنانية على شكل الحكومة الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.