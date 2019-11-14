كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل نتائج الانتخابات الرئاسية الأفغانية مجددا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت شبكة "ايه بي سي نيوز" عن مسؤول أفغاني قوله إن نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في البلاد منذ حوالي شهرين قد تم تأجيلها مرة أخرى.

لم يوضح الناطق بلسان اللجنة المستقلة للانتخابات التأجيل الجديد. وكان من المفترض الإعلان عن النتائج اليوم الخميس في كابول. ولم يتم تحديد تاريخ جديد للنتائج.

كانت انتخابات 28 سبتمبر محاطة بالجدل. وكان كلا من الرئيس، أشرف غني، ورئيس السلطة التنفيذية، عبد الله عبد الله، يترشحان للرئاسة.

وقال عبد الله الأسبوع الماضي إنه يسحب مراقبي الانتخابات من عملية فرز الأصوات. واوضح المتحدث باسم اللجنة ان فرز الاصوات تم تعليقه على الفور بعد أن سحب عبد الله مراقبيه. كما اضاف إن اللجنة تعقد اجتماعات طارئة لإيجاد مخرج من المأزق.

صوت الأفغان في الانتخابات الرئاسية في وقت سابق من الشهر الماضي على الرغم من تهديدات طالبان والعنف. ومع ذلك، فإن الانتخابات شابتها سوء سلوك واسع النطاق واتهامات بالاحتيال.

وفي وقت سابق، اوضح المتحدث باسم الرئاسة، صديق صديقي، إن مشروع اتفاق السلام مع طالبان في أفغانستان لا يمكن أن يتحقق إلا بعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 28 سبتمبر.

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أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجأة المحادثات التي أنهت صفقة مع الجماعة المتمردة الأسبوع الماضي.

كان من المتوقع على نطاق واسع تأجيل الانتخابات في أفغانستان بموجب أي صفقة بين الولايات المتحدة وحركة طالبان.



وفي وقت سابق، اوضح مسؤول أفغاني إن مفجرا انتحاريا بسيارة استهدف قاعدة للقوات الخاصة الأفغانية في ضواحي كابول، مما أسفر عن مقتل أربعة جنود على الأقل. وفي وقت سابق، اوضح مسؤول أفغاني إن مفجرا انتحاريا بسيارة استهدف قاعدة للقوات الخاصة الأفغانية في ضواحي كابول، مما أسفر عن مقتل أربعة جنود على الأقل. وقال فؤاد أمان، نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية، إنه اصيب ثلاثة جنود آخرين في الهجوم الذي وقع اليوم الخميس في منطقة شهار أسياب في مقاطعة كابول.