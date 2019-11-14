كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تنهي وجودها العسكري بالكامل من عين العرب السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة العربية، في خبر عاجل لها، اليوم الخميس، بأن أمريكا أنهت وجودها العسكري بالكامل من عين العرب السورية.

وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أن بلاده هزمت تنظيم "داعش "في سوريا، وأن ذلك كان سبب وجود قواته هناك.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أن واشنطن بدأت بعملية سحب القوات من سوريا، وأن القوات الأمريكية تستعد للمرحلة التالية من محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقالت ساندرز في بيان أمس الأربعاء "بدأنا إعادة القوات الأمريكية إلى الوطن ونحن ننتقل إلى المرحلة التالية من هذه الحملة".

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اعتبر مجلس سوريا الديمقراطية أن انسحاب القوات الأمريكية من دمشق سيفتح الباب لأزمة جديدة، مشدداً على أهمية عدم تأثير هذا القرار على إنجاز مهمة القضاء على الإرهاب.

وقال المجلس في بيان اليوم الخميس، إن "الأنباء والمعلومات الواردة بأن قراراً أمريكياً صدر بسحب كامل قواتها وبشكل سريع من سوريا، تأتي في ظل أوضاع غير آمنة وغير مستقرة وتهديدات تركية ستفتح باباً لأزمة جديدة تسعى لتحقيق أطماع قديمة في الأرض السورية".

وأضاف: "نشدد على أن أي انسحاب مرتقب من جانب القوات الأمريكية يجب أن لا يؤثر سلباً على مهمة الشركاء في التحالف الدولي لإنجاز وتحقيق الهدف في القضاء على داعش [المحظور في روسيا وعدة دول] والإرهاب".