كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تبدأ في إنشاء قاعدة هليكوبتر بمدينة القامشلي السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدات روسيا، اليوم الخميس، في إنشاء قاعدة هليكوبتر بمدينة القامشلي بشمال سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن القاعدة الجديدة ستحميها أنظمة صواريخ سطح/جو، وتم نشر ثلاث طائرات هليكوبتر هناك بالفعل، حسبما نقلت وكالة "تاس" للأنباء.

وأشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، خلال لقائه مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، في واشنطن إلى أن وقف إطلاق النار في سوريا صامد بشكل جيد.

وأضاف ترمب قائلاً: "يبدو أن الأكراد في سوريا راضون"، مشيراً إلى أنه ترك قوات في سوريا لتأمين النفط.

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يأتي ذلك فيما قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، الأربعاء، إن انسحاب الجيش الأميركي من منطقة كوباني في شمال شرق سوريا قرب الحدود التركية قد يستغرق "أسبوعا آخر أو نحو ذلك" كي يكتمل، بينما يعيد الجيش الأميركي تمركز قواته في سوريا ويخفضها.

وقال إسبر إنه لدى اكتمال الانسحاب الجزئي فسيظل للجيش الأميركي نحو 600 جندي في سوريا انخفاضا من نحو ألف قبل أمر ترمب بالانسحاب الشهر الماضي. وأضاف أن الولايات المتحدة لا تزال على دعمها لقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وتعتبرها تركيا جماعة إرهابية.

وقد أوردت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء، أن روسيا نشرت طائرات هليكوبتر عسكرية لحراسة منطقة قرب الحدود السورية مع تركيا من أجل المساعدة في حماية الشرطة العسكرية الروسية العاملة على الأرض.

وتجري القوات التركية والروسية دوريات مشتركة في شمال شرق سوريا لمراقبة اتفاق أبرمته موسكو وأنقرة بعد أن شنت تركيا هجومًا عبر حدودها مع المتمردين السوريين قبل شهر، سعيًا لطرد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية الذين تعتبرهم تهديدًا لأمنها.

ونقلت انترفاكس عن الطيار العسكري الروسي ديمتري إيفانوف قوله، إن موسكو ستنشر طائراتها الهليكوبتر على طول عدة طرق للدوريات على ارتفاع يتراوح بين 50 و60 مترا.