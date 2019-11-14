كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلاب هونج كونج يسلحون أنفسهم لمواجهات الحرم الجامعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية بشل أجزاء من هونج كونج لليوم الرابع، اليوم الخميس، مما أجبر المدارس على الإغلاق، وإغلاق الطرق السريعة، حيث قام الطلاب ببناء المتاريس وتخزين الأسلحة المؤقتة، مما مهد الساحة لمواجهات الحرم الجامعي.

وقالت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، التي تملكها صحيفة الشعب اليومية الحكومية وهي لسان حال الحزب الشيوعي،لفترة وجيزة، على "تويتر"، إنه من المتوقع أن تعلن حكومة هونج كونج عن حظر التجول في نهاية الأسبوع بعد أسوأ أعمال عنف منذ عقود في الحكم الصيني تشهدها المدينة.

وقد حذفت الصحيفة، المنشور بعد وقت قصير، وقال محررها، إن المعلومات "غير كافية" لدعمه.

تجمهر الآلاف من الطلاب داخل حرم جامعي عدة، محاطين بأكوام من الطعام والطوب وقنابل البنزين والسهام برؤوس ملفوفة في الكسوة والمجازر وغيرها من الأسلحة محلية الصنع.

وأوردت شبكة "ايه بي سي نيوز" الامريكية نقلا عن الشرطة إن المتظاهرين أطلقوا سهما على ضباط كانوا يقومون بدورية بالقرب من جامعة هونغ كونغ للفنون التطبيقية، ثم ألقوا أواني الزهور من على ارتفاع عندما وصل ضباط آخرون.

وردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع اليوم الخميس، وأطلق المتظاهرون السهام مرة أخرى. أطلقوا السهام للمرة الثالثة في وقت لاحق في الصباح. ولم يصب أي من الضباط.

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وتقول الشرطة إنها ضبطت ستة أسهم في مكان الحادث.

تجمّع الطلاب وغيرهم من المحتجين في حرم جامعات هونغ كونغ الرئيسية هذا الأسبوع، لبناء دفاعات استعدادًا لمحاولات محتملة لطردهم.

دمرت الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية هونج كونج، وقسمت شعبها، لأكثر من خمسة أشهر.

يعاني سكان هونج كونج لليوم الرابع من الزحام المروري وتعطل النقل الجماعي حيث أغلق المتظاهرون بعض الطرق الرئيسية وشبكات السكك الحديدية بينما اشتبكت الشرطة مع الطلاب المتشددين في الجامعات الكبرى.

كانت الحياة في هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 7.5 مليون نسمة تحت ضغط حيث لم يتمكن آلاف المسافرين من العمل، وناشدت الحكومة يوم الخميس أصحاب العمل لابداء مرونة.

أطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع أثناء المواجهات مع الطلاب في جامعة البوليتكنيك. ألقى المتظاهرون المتشددون قنابل البنزين وألقوا الأشياء على الجسور خلال اشتباكات في حرم الجامعات هذا الأسبوع. علقت الجامعة الصينية الفصول الدراسية لبقية العام، وطلب آخرون من الطلاب التحول إلى الدراسة عبر الإنترنت.

استعدت هونج كونج لمزيد من الاشتباكات يوم الأربعاء حيث أصاب المتظاهرون المناهضون للحكومة أجزاء من المركز المالي الآسيوي بشلل لليوم الثالث على التوالي، مع إغلاق بعض خطوط النقل والمدارس والعديد من الشركات بعد تصاعد العنف.