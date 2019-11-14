كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منفذو تفجير القامشلي بسوريا يعترفون بعلاقتهم مع تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت السلطات الكردية في شمال سوريا، اليوم الخميس، القبض على منفذي التفجيرات التي أسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 26 آخرين في مدينة القامشلي بشمال سوريا.

وفي بيان للسلطات الكردية، قالت: "منفذي الهجمات اعترفوا بأنهم على اتصال بشخص من تركيا"، مشيرة إلى القبض على منفذي الهجمات برفقة معاونيهم.

وأضاف البيان: "تم إلقاء القبض على منفذ الهجوم ويدعى أحمد جاسم ومعاونيه في ليلة 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري وأنهم اعترفوا خلال الاستجوابات الأولية بتنفيذهم للهجوم وأنهم على صلة بشخص في تركيا".

ويذكر أن 6 مدنيين قد لقوا مصرعهم وأصيب 26 آخرين في سلسلة هجمات استهدفت 3 نقاط بمدينة القامشلي الإثنين الماضي.

Advertisements

قالت الشرطة الكردية إن ثلاثة انفجارات متزامنة هزت مدينة القامشلي، ما أسفر عن سقوط 70 شخصاً بين قتيل وجريح. وحسب مصادر أمنية فإن الانفجارات استهدفت المنطقة ذات السيطرة المشتركة بين المقاتلين الأكراد وقوات النظام السوري.

وهزت مدينة القامشلي شمال شرق سوريا بعد ظهر الاثنين (11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019) ثلاثة انفجارات بسيارات مفخخة، ما أسفر عن مقتل وإصابة ما لايقل عن 70 شخصاً. وقد استهدفت الانفجارات، التي وقعت بشكل متزامن، منطقة السوق وسط المدينة ذات الغالبية الكردية.

وقال مصدر طبي في مدينة القامشلي لوكالة الأنباء الألمانية إن تسعة أشخاص على الأقل قتلوا وأُصيب أكثر من 60 آخرين.