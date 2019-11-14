كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعلان نتائج التحقيقات الروسية بشأن تحطم طائرة بوينج في قازان 2013 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكملت لجنة التحقيق الروسية تحقيقها في تحطم طائرة بوينج 737-500 في قازان عام 2013 والتي خلفت 50 قتيلًا، بعد أن خلصت إلى أن الحادث كان بسبب أخطاء ارتكبها القبطان والطيار الثاني.

وقالت لجنة التحقيق، في بيان: "تم الانتهاء من التحقيق الجنائي في الحادث الجوي لطائرة بوينج 737-500 في مطار كازان الدولي في نوفمبر 2013 ... كشف التحقيق أن الحادث نتج عن أفعال خاطئة قام بها قائد الطائرة رستم ساليخوف والطيار الثاني فيكتور جتسول".

جلب القبطان الطائرة إلى موقع فضائي صعب أثناء إجراء الهبوط، وفشل الطيار الثاني في السيطرة على الطائرة. وبالتالي، سمح القبطان لتحطم الطائرة في حالة الطوارئ بسبب انتهاك قواعد الطيار.

حددت اللجنة التحقيق الجنائي ضد "ساليخوف" و"جوتسول" بسبب وفاتهما. وفي الوقت نفسه، تم توجيه تهم إلى نائب المدير العام لشركة الخطوط الجوية تتارستان، فاليري بورتنوف، ورئيس الطيارين في شركة الطيران، فيكتور فومين ، ورئيس قسم النقل الجوي في شركة تتارستان، شوكت عمروف.

وأضافت اللجنة، أن القبطان لم يكن لديه المهارات اللازمة للتجربة وقدم وثائق مزورة ليتم قبولها في العمل.

وأشارت اللجنة، إلى أنها استجوبت أكثر من 200 شاهد وضحية وخبير، كما أجرت عمليات تفتيش طبية ووراثية وكيميائية وفنية واسعة النطاق.

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تحطمت الطائرة التي كانت مسافرة من موسكو إلى قازان أثناء الهبوط في نوفمبر 2013 في مطار قازان الدولي.

وكان قد لقي 52 شخصاً مصرعهم، في حادث تحطم طائرة ركاب روسية من طراز بوينج – 737 في مطار مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان.

وأفادت وزارة الطوارئ الروسية، أن الطائرة كانت قد أقلعت من مطار دوموديدوفو في موسكو متوجهة إلى مدينة قازان، وارتطمت بالأرض في 17 نوفمبر 2013 الساعة 19.25 (بتوقيت موسكو) أثناء محاولتها الثانية للهبوط .

وأوضحت أن الطائرة التابعة لشركة تتارستان الروسية كانت تقل 52 شخصاً بمن فيهم أفراد طاقمها الـ 6 .. مشيرة إلى إعلان سلطات مطار قازان إيقاف عمل المطار بسبب الحادث.

وأعلن دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، أن الرئيس فلاديمير بوتين كلف الحكومة الروسية بسرعة تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب تحطم الطائرة .