كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ناريندا مودي: الهند الأكثر انفتاحا "الاقتصاد صديق للاستثمار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في برازيليا بالبرازيل يوم الأربعاء، بينما كان يجذب قادة الأعمال في البريكس - الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم، وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا: "يُعرف أداء الهند في مؤشر الابتكار العالمي وسهولة ممارسة الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم، لكن الاستقرار السياسي في الهند وسياساتها وإصلاحاتها التجارية يجعلها الاقتصاد الأكثر انفتاحًا وصديقًا للاستثمار في العالم".

في كلمته أمام الحفل الختامي لمنتدى بريكس للأعمال، قال ناريندا مودي، إن الكتلة المكونة من خمس دول تشكل 50٪ من الاقتصاد العالمي، وعلى الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي، فقد أعطت هذه الدول دفعة للاقتصاد، وخففت من حدة الفقر لملايين الناس وحققت النجاح في التكنولوجيا والابتكار.

وأردف "مودي"، إن دول البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) يجب أن تتداول أيضًا حول اتفاقية الضمان الاجتماعي المتبادل.

وأضاف رئيس الوزراء الهندي: "أود أيضًا أن أقترح أنه بحلول قمة البريكس المقبلة، يجب تحديد خمسة مجالات على الأقل يمكن من خلالها إنشاء مشاريع مشتركة بيننا على أساس التكامل".

وأوضح "مودي": "سيتم النظر في مبادرات مهمة مثل الابتكار بشبكة بريكس ومؤسسة BRICS for Future Network. أطلب من القطاع الخاص الانضمام إلى هذه الجهود التي تركز على الموارد البشرية".

وشكر رئيس الوزراء الهندي، رئيس البرازيل، جايير بولسونارو، على قرار حكومته بتخصيص الهنود بدون تأشيرة لدخول أمريكا اللاتينية.

يزور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، البرازيل لحضور قمة بريكس الحادية عشرة التي ستركز على بناء آليات للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز روابط الهند مع أربعة من الاقتصادات الرئيسية في العالم.

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"بريكس: النمو الاقتصادي من أجل مستقبل مبتكر" هو الموضوع الرئيسي للقمة. يناقش قادة الدول، وهم البرازيل جايير بولسونارو، وفلاديمير بوتين الرئيس الروسي، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس الصين شي جين بينج، وسيريل رامافوسا رئيس جنوب إفريقيا، التعاون الاقتصادي، والإجراءات المشتركة بشأن مكافحة الجرائم في مختلف المجالات، والمشاريع ذات المنفعة المتبادلة.

وقد دعت الهند منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى الامتناع عن فرض تخفيضات جديدة في إنتاج النفط، لأنها تعتقد أن هذه الخطوة قد تؤثر على مصالح المستهلكين، كما صرح وزير البترول والغاز الطبيعي دارميندرا برادهان في مقابلة.

وقال "برادهان": "يجب أن تنظر أوبك أيضًا في اهتمام المستهلك. في عصر التكنولوجيا و ... أنواع الوقود البديلة، نحن مقتنعون بأن النفط سيلعب دورًا أكبر ودورًا أطول في حاجة العالم للطاقة، لكن الأسعار يجب أن تكون معقولة ومسؤول جدا. لتحقيق هذا التوقع، لا تذهب لمزيد من التخفيض. اجعل الأسعار معقولة جدا".

وأكد الوزير: "تدعو الهند المنظمة إلى تقدير المستوى التكنولوجي العالمي المتغير وضمان أسعار معقولة للنفط، والتي ستكون مفيدة لكل من المستهلكين والمنتجين"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وأشار "برادهان"، إلى أنه: "لا تقتل أوزة الذهب، إذا كنت ترغب في الحصول على بيضة لفترة أطول إذا كنت ترغب في الحصول على سوق لفترة أطول. لا تقتل النطاق في السوق. آمل أن يبحث قادة أوبك في هذا الجانب عندما يقررون ميزان الإنتاج".

وقد طلبت الهند بالفعل من "أوبك" الامتناع عن إجراء المزيد من التخفيضات، لأن "أوبك" تمثل 80 في المائة من واردات الهند من النفط الخام، وبالتالي فإن أي تخفيض يمكن أن يعرض أمن الطاقة في البلاد للخطر.

وقال "برادهان"، عندما سُئل عن الخطوات التي اتخذت نحو تعزيز التعاون في مجال الطاقة: "الهند تريد تنافسية النفط الخام بأسعار تنافسية من روسيا نتحدث جميعًا مع نظرائنا، والشركات المملوكة للدولة تتحدث مع نظرائهم في روسيا، حول كيفية جلب النفط الخام التنافسي بسعر تنافسي".