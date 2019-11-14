كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 14/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || أسبر: واشنطن ستبقي 600 جندي في سوريا‎

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبراليوم الخميس، إن الولايات المتحدة قررت إبقاء حوالي 600 عسكري في سوريا، رغم رغبة الرئيس دونالد ترامب في وقف ”الحروب التي لا تنتهي". Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || "العربية": الحكومة الكويتية تقدمت باستقالتها لأمير البلاد

أكد الناطق باسم مجلس الوزراء الكويتي، أنه قدم استقالة حكومته إلى أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح، حسبما ذكرت قناة العربية. أخبار عالمية عاجلة اليوم || اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بوساطة مصرية

بوساطة مصرية، أعلنت إسرائيل، صباح اليوم الخميس، وقف إطلاق النار، مع حركة الجهاد الإسلامي في غزة.

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