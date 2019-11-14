قرر الراعي الرسمي لفريق حسنية أگادير تخصيص 50 حافلة لنقل عشاق “غزالة سوس” إلى مدينة وجدة، لمساندة فريقهم في المباراة النهائية لكأس العرش أمام الاتحاد البيضاوي.
وأكد الفريق السوسي أن هذه الخطوة، جاءت بناء على طلب من إدارة النادي للمحتضن الرسمي للحسنية، مؤكدا التزامه بالتنظيم اللوجستيكي لهذه الرحلة، بالتعاون مع مجموعات المشجعين، لضمان سلامة كل المستفيدين منها.
وكان الفريق الأگاديري قد ضمن تأهله إلى نهائي الكأس الفضية، بتجاوزه في المربع الذهبي الأحد الماضي، في الملعب الكبير لمراكش، المغرب التطواني بثلاثة أهداف دون رد، بينما بلغ منافسه “الطاس”، المباراة النهائية بتخطيه الدفاع الحسني الجديدي بهدف نظيف، في طنجة.
وتقام المباراة الختامية لكأس العرش، الاثنين المقبل، وسيكون الملعب الشرفي في وجدة، مسرحا لها.
كانت هذه تفاصيل خبر بناء على طلب الفريق.. الراعي الرسمي للحسنية يخصص 50 حافلة لنقل الأنصار إلى وجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.