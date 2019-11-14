قتيلان وعشرات الإصابات بين المتظاهرين العراقيين في بغداد

أعلنت مصادر في الشرطة العراقية، ومسعفون، اليوم الخميس، عن سقوط قتيلين على الأقل بين المحتجين في بغداد، وإصابة 35 محتجا، بعدما أطلقت عليهم قوات الأمن الغاز المسيل للدموع.

وكانت مصادر إعلامية قد تحدثت، في وقت سابق من صباح اليوم، عن أن قوات مكافحة الشغب هاجمت المتظاهرين في ساحة الخلاني في محاولة للوصول إلى ساحة التحرير القريبة منها.

وأضافت المصادر نفسها، أن قوات مكافحة الشغب أطلقت الغاز المسيل للدموع، صباح اليوم، على مخيمات المتظاهرين أثناء نومهم من أجل الوصول إلى ساحة التحرير، مبينا أن المتظاهرين تفرقوا هربا من الغاز المسيل للدموع، وعادوا بعد دقائق.

ويشهد العراق منذ أسابيع احتجاجات واسعة النطاق للمطالبة بإسقاط الحكومة وإجراء إصلاحات سياسية في البلاد، لكن السلطات قررت مواجهة المتظاهرين بالإقامة ما تسبب في مقتل المئات، وإصابة الآلاف حتى الآن.