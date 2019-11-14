طنجة.. تقرير يكشف مطرحا عشوائيا للنفايات أحدثته شركة النظافة خلف المحطة الطرقية الجديدة

كشف تقرير جديد لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلك في طنجة، أمس الأربعاء، أن الشركة المكلفة بقطاع النظافة على الصعيد الشرقي والجنوبي للمدينة، أحدثت مطرحا لتجميع النفايات خلف المحطة الطرقية الجديدة، بطريقة غير قانونية، مخالفة بذلك دفتر التحملات.

وأوضح تقرير الرابطة أن الشركة المعنية بالنظافة تجمع النفايات من أحياء مقاطعة بني مكادة، وتفرغها داخل حاويات حديدية من الحجم الكبير، وضعتها على قارعة طريق أحرارين، خلف المحطة الطرقية الجديدة على مقربة من سوق الجملة، وسوق السمك الجديدين.

وأضاف التقرير ذاته أن الفضاء، الموجود خلف المحطة الطرقية الجديدة، أصبح نقطة سوداء لتجميع النفايات، حيث باتت الروائح الكريهة تزكم أنوف سكان المجمعات السكنية المجاورة له، بسبب تحوله إلى مكان خاص بحرق النفايات، التي تسقط من الحاويات، فضلا عن إفرازها لعصارة متعفنة فوق قارعة الطريق.