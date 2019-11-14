نجاة اعتابو أمام تحد تخوضه لأول مرة.. هل تقنع الجمهور؟

تخوض الفنانة الشعبية، نجاة اعتابو، تحديا جديدا من خلال تقديمها لبرنامج فني، على قناة “إم بي سي 5″، ابتداء من يوم غد الجمعة.

وتقدم اعتابو برنامجا بعنوان “جلسات مع نجاة” عبارة عن سهرات موسيقية خاصة لإحياء التراث الشعبي المغربي الأصيل، حسب ما جاء في بلاغ “ام بي سي 5” عن البرنامج.

وأضاف المصدر نفسه أن البرنامج يتضمن فقرات تدخل ضمن إطار موسيقي حواري، حيث يتم التطرق في كل حلقة إلى أحد أنواع الفنون التراثية الموسيقية المغربية الشهيرة.

وحول البرنامج، قالت نجاة اعتابو، التي تخوض لأول مرة تجربة التقديم: “تُقدم حلقات البرنامج أنماطا مُميزة، يشتهر بها الفن المغربي الأصيل، منها على سبيل المثال لا الحصر موسيقي التراث الحساني الخاص بجنوب المغرب، وموسيقي تراث الطقطوقة الخاص بشمال المغرب، بالإضافة إلى الطرب الأندلسي، وموسيقي الملحون، وفنون العيطة.. وغيرها من الموسيقي التقليدية”.

وأثار تولي فنانين لمهمة تنشيط برامج قناة “إم بي سي” الجديدة الموجهة للمغرب العربي، جدلا كثيرا، خصوصا أن بعضا منهم لم يقدم مستوى جيد، وتعرض لانتقادات واسعة على مواقع التواصل.