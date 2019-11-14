الحكومة الكويتية تقدم استقالتها بعد سعي البرلمان إلى محاسبة الوزراء

قدم رئيس الحكومة الكويتية، الشيخ جابر المبارك، استقالة حكومته بشكل رسمي إلى أمير البلاد، الشيخ صباح الصباح، صباح اليوم الخميس.
وجاء إعلان استقالة الحكومة، على لسان المتحدث باسمها، وهي الاستقالة التي جاءت بعد مطالب شعبية واسعة، وسط توقعات بتكليف المبارك بقيادة حكومة تصريف أعمال.
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، قال الأربعاء، إن استقالة الحكومة واردة جدا، مبينا أنه لم يستلم شيئا رسميا بشأنها، وقال، “سمو الأمير أبلغني أنه لا نية لحل المجلس في الوقت الحالي، لكن هناك حاجة لإعادة ترتيب الفريق الحكومي”.
وتأتي استقالة الحكومة بعد تقدم مجلس الأمة باستجواب وزراء، على خلفية تهم تتعلق بالفساد، حيث وضع المجلس طلبين لسحب الثقة من وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بعد مناقشة استجوابين بشأنهما أول أمس.
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