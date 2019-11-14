ارتفاع بأسعار النفط مع تراجع مخزونات الخام الأميركي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شهدت أسعار النّفط صباح اليوم، الخميس، بفعل التّراجع المفاجئ الّذي أظهرته بيانات القطاع في مخزونات الخام الأميركية، ومتأثّرةً بتصريحات مسؤول في "أوبك" عن نمو دون المتوقع لإنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة في 2020.

ورغم ارتفاع الأسعار، إلّا أنّ المكاسب جاءت محدودةً تبعًا لتباين الإشارات بخصوص الطّلب على النّفط في الصّين، الّتي تعدّ أكبر مستورد للخام في العالم، حيث زاد الناتج الصناعي أبطأ من المتوقع في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لكن استهلاك المصافي من الخام سجل ثاني أعلى مستوى له على الإطلاق.

وبلغت العقود الآجلة لمزيج "برنت" مرتفعة 39 سنتا، بما يعادل 0.6 بالمئة ليصل إلى 62.76 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 39 سنتا أو 0.7 بالمئة ليصل إلى 57.51 دولار للبرميل.

وكان الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، محمد باركندو، قد قال الأربعاء إن من المرجح خفض توقعات المعروض في 2020، ولاسيما من النفط الصخري الأميركي، مضيفا أن بعض شركات النفط الصخري في الولايات المتحدة لا تتوقع نمو الإنتاج أكثر من حوالي 300 إلى 400 ألف برميل يوميا.

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وقال هوي لي، الاقتصادي لدى بنك "أو. سي. بي. سي" في سنغافورة، إنه في حين دعمت تصريحات باركندو الأسعار، فإنه لا توجد طريقة واضحة يمكن لـ"أوبك" أن تتوقع بها إنتاج النفط خارج دول المنظمة؛ وأضاف: "لا أتوقع تغيرات كبيرة في المعروض ولذا ستظل الأسعار داخل النطاق ذاته الذي لازمته منذ مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر".

وتتناقض تصريحات باركندو أيضا مع توقعات إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء بأن إنتاج الولايات المتحدة من النفط بصدد تسجيل مستويات قياسية مرتفعة جديدة هذا العام والعام القادم.

وقال معهد البترول الأميركي يوم الأربعاء إن مخزونات الخام تراجعت على غير المتوقع 541 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر، بينما توقع المحللون زيادتها 1.6 مليون برميل يوميا. وارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، حسبما أظهرته بيانات المعهد.