اندلاع النيران بمحل تجاري في ساحة الخلاني ببغداد

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، باندلاع النيران بمحل تجاري في ساحة الخلاني ببغداد.
وافاد مصدر امني في وقت سابق الخليج 365، بأن حريقا اندلع داخل بناية في ساحة الخلاني وسط بغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية.
ودخلت التظاهرات الشعبية الواسعة في بغداد وعدد من محافظات وسط وجنوب العراق، اليوم الخميس (14 تشرين الثاني 2019) يومها الحادي والعشرين، والتي ابتدأت بمطالب توفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، وتطورت الى مطالب اخرى ابرزها تغيير الحكومة الحالية وتعديل الدستور .
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