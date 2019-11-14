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اندلاع النيران بمحل تجاري في ساحة الخلاني ببغداد

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افاد مصدر امني، اليوم الخميس، باندلاع النيران بمحل تجاري في ساحة الخلاني ببغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع داخل محل تجاري في ساحة الخلاني وسط بغداد، ما ادى لالحاق اضرار مادية".

وافاد مصدر امني في وقت سابق الخليج 365، بأن حريقا اندلع داخل بناية في ساحة الخلاني وسط بغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية.

وتتواصل عمليات الكر والفر بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين في عدة ساحات، خاصة في ساحتي التحرير والخلاني المتجاورتين وسط العاصمة.

ودخلت التظاهرات الشعبية الواسعة في بغداد وعدد من محافظات وسط وجنوب العراق، اليوم الخميس (14 تشرين الثاني 2019) يومها الحادي والعشرين، والتي ابتدأت بمطالب توفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، وتطورت الى مطالب اخرى ابرزها تغيير الحكومة الحالية وتعديل الدستور .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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