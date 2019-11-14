نائب: مطالب المتظاهرين واضحة وعبد المهدي يظن بانها تنحصر بالتعيينات وفرص العمل

اكد النائب عن سائرون امجد العقابي، الخميس، ان مطالب المتظاهرين واضحة، فيما اشار الى ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يظن ان مطالبهم تنحصر بالتعيينات وفرص العمل. وقال العقابي في حديث لـ الخليج 365، ان "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يظن بأن مطالب المتظاهرين هي تعيين و فرص عمل". واضاف "الحقيقة غير ذلك واصبحت المطالب واضحة"، مشيرا الى ان "المطالب هي اقالة الحكومة ومحاسبتها وتعديل الدستور ومن ثم تعديل قانون الانتخابات واستبدال المفوضين بقضاة مستقلين ومن ثم حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف اممي ".



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