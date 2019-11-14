النزاهة: صدور أمر استقدام بحق مدير عام صحة ميسان

أعلنت هيئة النزاهة، الخميس، عن صدور أمري استقدامٍ بحقِّ المدير العام لدائرة صحة محافظة ميسان ومدير قسم الشؤون القانونية والمالية والإدارية في الدائرة.
دائرة التحقيقات، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى أن "محكمة تحقيق ميسان المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدرت أمري الاستقدام، استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي؛ لوجود مخالفات في عقد تجهيز الوجبات الغذائية للمستشفيات والأطباء".
ومما تجدر الإشارة إليه أن هيئة النزاهة سبق أن أعلنت عن صدور أوامر استقدام بحق ثلاثة أعضاء في مجلس محافظة ميسان الحالي؛ لتصرفهم بشكل مخالف للقانون في أموال لجنة تعظيم الواردات التي يشغلون عضويتها.
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