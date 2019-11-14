بالصور .. تجار النجف القديمة يغلقون محالهم وينضمون للمعتصمين

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اغلق تجار المدينة القديمة في محافظة النجف، اليوم الخميس، محالهم التجارية وقرروا الانضمام الى التظاهرات والاعتصامات التي تشهدها المحافظة، مع باقي محافظات الوسط والجنوب فضلا عن العاصمة بغداد.
وقال مراسل الخليج 365، إن المدينة القديمة تشهد، اليوم، إغلاقا تاما للمحال التجارية، مشيرا الى أن اصحاب المحال من تجار وكسبة انضموا الى المتظاهرين في ساحة الصدرين وسط المحافظة.
وتعد المدينة القديمة مركز اقتصاد النجف وسوقها الكبير الذي يحوي على البورصة وكل الفعاليات التجارية، وهو مؤدي إلى مرقد الإمام علي عليه السلام.
ويصر المتظاهرون على تلبية مطالبهم المتمثلة بتغيير الحكومة وتعديل الدستور وقانون الانتخابات ومفوضيتها، وتوفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، بينما تسابق الحكومة والبرلمان الزمن لتقديم حزم إصلاحية تلبية لهذه المطالب في محاولة منهما لإنهاء الأزمة ووقف التداعيات المحتملة التي قد تنجم عنها.
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