السفير الأميركي للحكيم: خطاب المرجعية الدينية الأخير محل احترام وتقدير

جدد زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، الخميس، على ضرورة أن تكون حلول جميع الأزمات "عراقية خالصة"، فيما اعتبر السفير الأميركي في العراق ماثيو تولر إن خطاب المرجعية الدينية العليا الأخير بشأن عدم تدخل الدول في الشأن العراقي "محل احترام وتقدير".
وأضاف، أن "تيار الحكمة الوطني يتابع ويراقب الخطوات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة باعتباره تياراً معارضاً وصولاً إلى تلبية مطالب المتظاهرين".
وشدد الحكيم، على "أهمية حماية المتظاهرين السلميين وتوفير الأجواء الآمنة لممارسة حقهم الدستوري، وضرورة محاسبة المتسببين بإزهاق الأرواح وسقوط الضحايا".
من جانبه، قال تولر إن بلاده "تحترم إرادة العراقيين وقدرتهم على حل مشاكلهم الداخلية"، متابعاً أن "خطاب المرجعية الدينية العليا الأخير بشأن عدم تدخل الدول في الشأن العراقي محل احترام وتقدير".
وكان المرجع الديني الأعلى علي السيستاني شدد خلال استقباله ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، الاثنين (11 تشرين الثاني 2019)، على "رفض التدخل الأجنبي في الشأن العراقي واتخاذ البلد ساحة لتصفية الحساب بين بعض القوى الدولية والاقليمية".
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